في ذكرى ميلاده.. أرملة إبراهيم نصر: بكيت بعد مشاهدة صاحب المقام والحياة توقفت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

تحل، اليوم الثلاثاء 18 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنان الكوميدي القدير إبراهيم نصرالـ74، وهي الذكرى الأولى بعد وفاة الفنان، الذي اشتهر بتقديم شخصية "زكية زكريا" التي كان يقدمها ببرامج المقالب، ووافته المنية يوم 12 مايو الماضي.

وتواصل "الخليج 365" مع أرملة الراحل إبراهيم نصر، التي تحدثت عن رد فعلها بعد مشاهدة آخر أعماله "صاحب المقام"، وعمن يتواصل معها من الوسط الفني للاطمئنان عليهم بعد وفاة زوجها.

وقالت أرملة الفنان إبراهيم نصر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "شاهدت دور إبراهيم في آخر أفلامه السينمائية صاحب المقام، ولم أتمالك نفسي من البكاء لأن الموضوع كان صعب عليا أوي إني بشوفه لأخر مرة في الحياة".

وأضافت: "إبراهيم كان موجود معانا على طول وبصفة مستمرة، ورحيله كان شيء صعب أوي عليا وعلى إبنه".

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وتابعت: "كان الانسان اللي عايشين بيه، وحتى لما سابنا، واحنا مؤمنين بالله، ولكنه كان الحياة وكل حاجة لينا، وكان أكتر من كونه إنسان وكان عايش لبيته وأهله وأسرته، وكان بيحب الناس كلها، وماخدش قد ما أعطى".

واستكملت: "الحياة توقفت بالنسبة لي بعد وفاته.. ومش مصدقة إني بقيت لوحدي من غير إبراهيم.. وكان باستمرار اللي بيسأل عن كل الناس ومكنش يهتم بمين اللي سأل ومين اللي مسألش".

وعمن يتواصل معها من الوسط الفني، قالت: "مفيش حد بيتواصل معانا ولا بيسأل فينا غير شخصين فقط هما الماكيير صبري، والمؤلف محمد كمال، من وقت للتاني".

وأضافت: "بزوره على طول ومش منتظرة يوم ميلاده أو مناسبة عشان أزوره، ومتواصلة معاه على طول ومع ذكرياته وكلامه عن بيته وعيلته، لأني لو معملتش كده هتنفصل روحي عن الحياة".

يذكر أن آخر أعمال الفنان إبراهيم نصر، فيلم "صاحب المقام" الذي خاض بطولته: "يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد"، وعدد من ضيوف الشرف بينهم إبراهيم نصر، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وإنتاج أحمد السبكي.