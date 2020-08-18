تراند اليوم : شرطة لندن تعتقل "فادي فواز" عشيق المطرب الراحل "جورج مايكل"

ألقي القبض على مصفف الشعر، وعشيق المغني الراحل، جورج مايكل في إطار تحقيقات الشرطة حول سلسلة من الهجمات بالمطرقة على سيارات متوقفة في لندن.

واعتقلت الشرطة، فادي فواز في بيثنال جرين بشرق لندن، يوم الجمعة، بعد أن حطم ثلاث سيارات مرسيدس وبي إم دبليو وتويوتا بمطرقة.

وأكدت الشرطة أنه تم القبض على رجل للاشتباه في حدوث أضرار جنائية وحيازة سكين وحيازة مخدرات من الدرجة الأولى، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن".

ويأتي اعتقال فواز (47 عامًا) بعد نحو عام من رفض عائلته لمزاعم أنه مشرد ومكتئب في لندن وادعت أنه "سيكون بخير".

وفقًا لصحيفة "ذا صن"، شوهد فواز وهو يتجول في شوارع لندن في وقت سابق من هذا الأسبوع بحثًا عن سكن قبل اعتقاله المزعوم.

يالتقى فواز المولود في أستراليا جورج مايكل لأول مرة في عام 2009، بعد انفصال الأخير عن شريكه كيني جوس. وفي يوم عيد الميلاد 2016، عثر على مايكل ميتًا في منزله في جورينج أون تيمز بعد محاولته إيقاظه لتناول الغداء.

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في وقت وفاة مايكل عن عمر يناهز 53 عامًا، ادعى فواز أنه كان "انتحارًا". لكن تحقيقًا قضى لاحقًا بأن المغني مات لأسباب طبيعية وكان مصابًا بتوسع عضلة القلب مع التهاب عضلة القلب والكبد الدهني.

واستمر فواز في العيش في منزل المغني في لندن الذي تبلغ تكلفته 5 ملايين جنيه إسترليني حتى تم طرده في عام 2018.

في أغسطس 2018، ذكر منشور على صفحة فادي على "فيس بوك" أن مصفف الشعر بلا مأوى. لكن أفراد أسرته نفوا ذلك.

وقالت سمية ابنة أخت فادي، ربى لصحيفة "ديلي ميل" في سبتمبر من العام الماضي: "ربما اخترق شخص آخر حسابه على "فيس بوك" أو شيء من هذا القبيل، لا أعرف".

وعندما سُئلت عما إذا كان لا يزال على اتصال بهم، أضافت: "بالتأكيد ونسمع من أشخاص آخرين كيف هو. سيكون بخير".