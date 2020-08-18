تراند اليوم : رسائل غير أخلاقية عبر صفحة زوجة الفنان "أحمد عبدالعزيز".. ماذا قالت؟

كشفت الكاتبة دينا شرف، زوجة الممثل المصري أحمد عبد العزيز عن اختراق حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وارتكاب أشياء غير قانونية من قبل الشخص الذي استولى على الحساب.

وكتبت دينا حسابها على "فيس بوك": "مساء الخير أصدقائي الكرام، تمت سرقة الباس وورد الخاص بالأكونت من شخص معين وقام بأشياء غير قانونية ورسائل غير أخلاقية وانتحل اسمي وشخصي لفبركة بعض الحوارات".

وأضافت: "وقد تم تغيير الباس وورد الآن، كما تم إبلاغ مباحث الإنترنت عن هذا الشخص، كتبت رسالتي هذه لتحذيركم من أي شئ يصدر عن اسمي غير لائق، أشكركم جميعًا".

واشتهر أحمد عبدالعزيز بأدواره المؤثرة في تاريخ الدراما المصرية. من أشهر أعماله، "ذئاب الجبل"، "الحب والطوفان"، "من الذي لا يحب فاطمة"، "الأبطال"، "الوسية"، "المال والبنون"، "الخلاص"، "حرث الدنيا"، "المجهول"، "الوشم"، "أوقات خادعة"، "المعمورة"، "حارة المحروسة"، "سوق العصر"، "بوابة المتولي". وكانت آخر أعمال مشاركته في مسلسل "كلبش 3".