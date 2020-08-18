بداية قوية لتورونتو رابتورز في “بلاي أوف”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - استهل تورونتو رابتورز حامل اللقب مشواره في الأدوار الإقصائية بقوة، عندما تغلب على ضيفه #بروكلين_نتس 134-110، في المباراة الأولى من الدور الأول لـ”بلاي أوف”.

وضرب تورونتو رابتورز، الذي أنهى الدوري المنتظم في المركز الثاني في المنطقة الشرقية خلف ميلووكي باكس، بقوة منذ البداية وحسم الربع الأول بفارق 17 نقطة (37-20)، وسعه إلى 22 نقطة في نهاية الشوط الأول (73-51).

وانتفض الضيوف في الربع الثالث وحسموه في مصلحتهم بفارق 13 نقطة، مقلصين الفارق إلى 9 نقاط (86-95)، لكن حامل اللقب استعاد توازنه في الربع الأخير وحسمه في مصلحته بفارق 15 نقطة (39-24) منهياً المباراة بفارق 24 نقطة.

ويدين رابتورز بفوزه إلى فريد فان فليت، الذي سجل 30 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة، وأضاف البديل الإسباني سيرج إيباكا 22 نقطة مع 7 متابعات، والكاميروني باسكال سياكام 18 نقطة مع 11 متابعة.

في المقابل، برز البديل الفرنسي تيموثي لوواوو-كابارو في صفوف الخاسر بتسجيله 26 نقطة.

وعانى دنفر ناغتس ثالث المنطقة الغربية للفوز على ضيفه يوتاه جاز السادس واحتاج إلى التمديد لحسمه النتيجة في مصلحته 135-125، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 115-115.

وجاءت المباراة مثيرة بين الفريقين على غرار مباراتهما الأخيرة في الموسم المنتظم، عندما امتدت إلى شوطين إضافيين وحسمها ناغتس في مصلحته أيضاً.

ويعود الفضل في فوز ناغتس إلى الثنائي جمال موراي صاحب 36 نقطة بينها 10 نقاط في الوقت الإضافي والصربي نيكولا يوكيتش، الذي سجل 29 نقطة مع 10 متابعات، فيما لم ينفع الضيوف تألق نجمهم دونوفان ميتشل صاحب 57 نقطة.

وهي المرة الخامسة التي يلتقي فيها الفريقان في الأدوار الإقضائية وحسم ناغتس ثلاثاً منها آخرها 4-2 في الدور الأول عام 2010.

وفي ما يأتي نتائج وبرنامج الأدوار الإقصائية “بلاي أوف” (يتأهل إلى الدور المقبل الفريق الذي يسبق منافسه للفوز بأربع مباريات من 7 ممكنة):

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النتائج:

تورونتو رابتورز – بروكلين نتس 134 – 110

(تقدم رابتورز 1-0)

بوسطن سلتيكس – فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 109 – 101

(تقدم سلتيكس 1-0)

دنفر ناغتس – يوتاه جاز 135 – 125 بعد التمديد

(تقدم ناغتس 1-0)

لوس أنجلس كليبرز – دالاس مافريكس 118 – 110

(تقدم كليبرز 1-0).