هاليب على خطى فيديرر ونادال في فلاشينغ ميدوز

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

خسرت بطولة الولايات المتحدة، إحدى البطولات الاربع الكبرى في التنس “غران شليم”، نجمة جديدة بإعلان الرومانية سيمونا هاليب انسحابها أمس بسبب مخاوف من جائحة فيروس كورونا المستجد. أصبحت أصابع اليد الواحدة الآن أكثر من أن تحصي اللاعبات المصنفات في المراكز العشرة الأولى في العالم اللواتي ستشاركن في البطولة المقرر انطلاقها في 31 آب الحالي على ملاعب فلاشينغ ميدوز. وانضمت هاليب المتوجة الاحد بلقب دورة براغ التي كانت ثاني دورة تنظمها رابطة المحترفات بعد باليرمو الايطالية إثر توقف قرابة خمسة اشهر بسبب الجائحة، الى نخبة من اللاعبات اللواتي لن يشاركن في البطولة أبرزهن الكندية بيانكا أندرييسكو حاملة اللقب والمصنفة سادسة عالميا والاسترالية آشلي بارتي الاولى. وكتبت هاليب (28 سنة) في حسابها على تويتر “بعد تقييم كل العوامل المتعلقة (بالبطولة) وفي ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها، قررت عدم السفر الى نيويورك وخوض غمار بطولة الولايات المتحدة المفتوحة”.

وتابعت حاملة لقب ويمبلدون الانكليزية “لطالما قلت انني سأضع صحتي أولوية في قراري وبناء على ذلك أفضّل البقاء والتدرب في اوروبا”. وأردفت المتوجة بلقب رولان غاروس الفرنسية عام 2018، قائلة “أدرك ان الاتحاد الاميركي لكرة المضرب ورابطة المحترفات عملا بجهد من أجل تنظيم حدث آمن وأتمنى للجميع هناك بطولة ناجحة”.

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وتغيب أيضا عن المنافسات الاوكرانية ايلينا سفيتولينا الخامسة، الهولندية كيكي برتنز السابعة والسويسرية بليندا بنسيتش الثامنة، ولم تتبق من العشر الأوليات سوى التشيكية كارولينا بليشكوفا الثالثة والأمريكيتان صوفيا كينان الرابعة وسيرينا وليامس التاسعة واليابانية ناومي أوساكا العاشرة. وستكون الفرصة ذهبية امام المخضرمة سيرينا (38 سنة) التي تلهث منذ كانون الثاني 2017 عندما توجت بلقب بطولة أوستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، وراء اللقب الـ24 في البطولات الكبرى ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الاسطورة الاسترالية مارغريت كورت. لكن خسارتها في الدور ربع النهائي من دورة ليكزينغتون (كنتاكي) الأسبوع الماضي أمام مواطنتها المتواضعة شيلبي رودجرز (المركز 116 عالميا قبل الدورة)، لم تكن مطمئنة.

في نيويورك، سيتم تطبيق بروتوكول صحي صارم، مع فرض فحوصات على المشاركين، قبل مغادرتهم إلى نيويورك، عند وصولهم وطوال فترة إقامتهم، مرة أو مرتين في الأسبوع، خصوصا وأن البطولة ستقام بدون جمهور. الانسحابات التي شهدتها منافسات السيدات لم تستثن فئة الذكور حيث ستقام للمرة الأولى منذ عام 1999، بدون الإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيديرر.

في المقابل، قرر ديوكوفيتش، الأول عالميا وصاحب 17 لقبا في البطولات الكبرى، الذهاب إلى نيويورك للمشاركة في دورة سينسيناتي، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة، (من 22 إلى 30 آب) وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة من 31 آب الى 13 أيلول. كما سيشارك النمسوي دومينيك ثييم الثالث عالميا والروسي دانييل مدفيديف الخامس وبطل سينسيناتي ووصيف بطل فلاشينغ ميدوز، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس والألماني ألكسندر زفيريف السابع.