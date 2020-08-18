تراند اليوم : “شهاب ملح الانستغرام” يتحدث عن رائحة حليمة بولند: معفنة !!

كشف مشهور سناب شات الإيراني شهاب مرتضى غفوري، المعروف بـ”شهاب ملح الانستغرام”، أن احدى الفاشينستات كانت تتحدث عن رائحة الإعلامية الكويتية حليمة بولند.

وقال شهاب بالفيديو : “مين الفاشينستا اللي قالت عن حليمة ريحتها خايسة؟ اللي جنسيتها مزورة، وألحين بدق على حليمة وأقولها”.

وتابع شهاب: “قالت أن شعر حليمة ريحته شمس، وريحة جسمها ولبسها مو حلو، قالت لفظ خارج بس خلاص أنا بقول مو حلو”.

وتوقع شهاب رد فعل حليمة مُسبقاً، وقال: “أصلاً حليمة راح تشوفك رخيصة لأنك رخيصة، وما خليتي أحد ما فريتي عليه، وكل ما أحد قالك عن شخص قلتي إيه هاذي اللي ريحتها خايسة، إنتي ماشاء الله فريتي على كل العالم”.

ورجح المعلقون أن شهاب يقصد الفاشينستا الكويتية ليلى الكندري، فكتب مُتابع: ” ليلى الكندري قالت ان حليمة بولند ريحتها شمس، و حليمه يوم شافت جسم ليلى قالت ” Cheep“ معناها رخيصه وبس والله”.

Advertisements

وجاء هذا التخمين بعدما اتهم شهاب ليلى الكندري، بأنها السبب المباشر في ترحيله من الكويت.

ولمح شهاب بفيديو أن ليلى الكندري وراء تقديم بلاغ ضده بمقاطع مخلة بالآداب، وأنها كانت قد أعلنت سابقا عبر سناب شات أنها مستعدة لمساعدة كل من يرغب في تقديم بلاغات بمقاطع مخلة بالآداب، وأنه عرف من أحد الأشخاص أنها وراء البلاغ المقدم ضده.

وسبق أن ظهر شهاب برفقة ليلى في عدة مقاطع فيديو، بررتها آنذاك الفاشينستا خلال لقاء مع مي العيدان بأنها تفضل صحبة شهاب كونه صغير السن، ولا ينظر إليها كرجل.

الجدير بالذكر أن شهاب نفذ وعده بالكشف عن فضائح بحوزته لبعض المشاهير في الكويت بعد ترحيله إلى بلاده من قبل السلطات الأمنية في الكويت، بدأها بالفاشينستا خلود وزوجها أمين، مروراً بسارة الكندري وأحمد العنزي، والآن رائحة حليمة بولند.