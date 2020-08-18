أسرة كريستيانو رونالدو تستمتع باليخت الجديد.. تعرف على ثمنه.. صور

رنا صلاح الدين - ظهرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، في صورتين جديدتين عبر خاصية "ستوري" بحسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". كريستيانو رونالدو وتم التقاط صورتين لجورجينا من تحت الماء أثناء قيامها بالغوص في البحر، وكان رونالدو قد نشر فيديو عبر حسابه في "إنستجرام" خلال قيامه بالغطس في البحر على عمق 14 مترا تحت سطح الماء. كريستيانو رونالدو كريستيانو يقضي رفقة عائلته إجازته الصيفية على متن اليخت الفاخر الذي اشتراه مؤخرا بمبلغ 6 ملايين يورو.. بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. كريستيانو رونالدو Advertisements اللاعب وصديقته جورجينا نشرا مؤخرا العديد من الصور على سطح اليخت عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. كريستيانو رونالدو يشار إلى أن جورجينا ورونالدو لديهما طفلة واحدة اسمها، آلانا مارتينا، إلى جانب ثلاثة أطفال لرونالدو من أم مجهولة، وهم كريستيانو جونيور، والتوائم إيفا وماتيو. كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو

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