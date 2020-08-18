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رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون يصادر الكلاب الأليفة

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رنا صلاح الدين - أجبرت السلطات في كوريا الشمالية، أصحاب الكلاب الأليفة، على تسليم كلابهم للسلطات، كي يتم قتلها واستخدامها كطعام في المطاعم الكورية الشمالية، بسبب نقص حاد في اللحوم.

d1e928a3fb.jpgكيم جونج أون

ووفقا لما جاء في "سكاي نيوز"، فقد قرر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إسكات معاناة شعبه من نقص اللحوم، باستخدام الكلاب الأليفة في البلاد.

e9f9f6a12a.jpgكيم جونج أون

الكلاب الأليفة تكون عادة في "بيونغيانغ" ملكا للطبقة الغنية، وتعتبرها الحكومة الكورية بأنها رمز "للانحطاط الرأسمالي"، وفقا "لسكاي نيوز".

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كيم جونج أون كان قد أصدر حظرا على ملكية الحيوانات الأليفة، في يوليو الماضي، واصفا إياها "بتوجه برجوازي مشبوه".

b573e756d6.jpgكيم جونج أون

مصدر من كوريا الجنوبية قال إن السلطات في كوريا الشمالية حددت العائلات التي تملك كلابا أليفة في البلاد، وأجبرتها على تسليمها للسلطات، وإلا تعرضت للعقاب. مشيرا إلى أن معظم الكلاب الأليفة في البلاد تم قتلها واستخدامها كلحوم في المطاعم التي تعاني من شح في اللحوم، بينما أرسل بعضها لحدائق الحيوان.

5e1b8145d6.jpgكيم جونج أون

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