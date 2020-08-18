رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون يصادر الكلاب الأليفة

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رنا صلاح الدين - أجبرت السلطات في كوريا الشمالية، أصحاب الكلاب الأليفة، على تسليم كلابهم للسلطات، كي يتم قتلها واستخدامها كطعام في المطاعم الكورية الشمالية، بسبب نقص حاد في اللحوم.
كيم جونج أون
ووفقا لما جاء في "سكاي نيوز"، فقد قرر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إسكات معاناة شعبه من نقص اللحوم، باستخدام الكلاب الأليفة في البلاد.
كيم جونج أون
الكلاب الأليفة تكون عادة في "بيونغيانغ" ملكا للطبقة الغنية، وتعتبرها الحكومة الكورية بأنها رمز "للانحطاط الرأسمالي"، وفقا "لسكاي نيوز".
كيم جونج أون كان قد أصدر حظرا على ملكية الحيوانات الأليفة، في يوليو الماضي، واصفا إياها "بتوجه برجوازي مشبوه".
كيم جونج أون
مصدر من كوريا الجنوبية قال إن السلطات في كوريا الشمالية حددت العائلات التي تملك كلابا أليفة في البلاد، وأجبرتها على تسليمها للسلطات، وإلا تعرضت للعقاب. مشيرا إلى أن معظم الكلاب الأليفة في البلاد تم قتلها واستخدامها كلحوم في المطاعم التي تعاني من شح في اللحوم، بينما أرسل بعضها لحدائق الحيوان.
كيم جونج أون
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