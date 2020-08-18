ميشيل زوجة الرئيس البرازيلي تعيش في معاناة

رنا صلاح الدين - لا تزال ميشيل زوجة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، تعاني من تبعات انتشار فيروس كورونا المسجد "كوفيد – 19".. حيث أفادت أن الفحوص أثبتت تعافيها من فيروس كورونا بعد أسبوعين من إصابتها بالمرض.

ميشيل بولسونارو

العديد من أفراد أسرة الرئيس البرازيلي كانوا قد تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا بينما تحتل بلادهم المرتبة الثانية من حيث أعلى عدد إصابات بالمرض في العالم بعد الولايات المتحدة.

ميشيل بولسونارو

جدة ميشيل كانت قد توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا قبل أيام وأصيب الرئيس نفسه في يوليو الماضي بالمرض، كما أثبتت الفحوص حاليا إصابة ابنه الرابع جايير رينان بالمرض.

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ميشيل بولسونارو قالت على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تعلن نتيجة أحدث فحص: "أشكركم من أجل دعائكم وكل ما قمتم به من أعمال تنم عن الحب".

ميشيل بولسونارو

يشار إلى أن البرازيل تخطت حاجز الـ 100 ألف وفاة بسبب كورونا في حين بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض أكثر من 3 ملايين حالة.

ميشيل بولسونارو

ميشيل بولسونارو