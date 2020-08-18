فن ومشاهير

ميشيل زوجة الرئيس البرازيلي تعيش في معاناة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

رنا صلاح الدين - لا تزال ميشيل زوجة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، تعاني من تبعات انتشار فيروس المسجد "كوفيد – 19".. حيث أفادت أن الفحوص أثبتت تعافيها من فيروس كورونا بعد أسبوعين من إصابتها بالمرض.

b18b365012.jpgميشيل بولسونارو

العديد من أفراد أسرة الرئيس البرازيلي كانوا قد تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا بينما تحتل بلادهم المرتبة الثانية من حيث أعلى عدد إصابات بالمرض في العالم بعد الولايات المتحدة.

7c700e6c43.jpgميشيل بولسونارو

جدة ميشيل كانت قد توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا قبل أيام وأصيب الرئيس نفسه في يوليو الماضي بالمرض، كما أثبتت الفحوص حاليا إصابة ابنه الرابع جايير رينان بالمرض.

Advertisements

ميشيل بولسونارو قالت على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تعلن نتيجة أحدث فحص: "أشكركم من أجل دعائكم وكل ما قمتم به من أعمال تنم عن الحب".

319868491f.jpgميشيل بولسونارو

يشار إلى أن البرازيل تخطت حاجز الـ 100 ألف وفاة بسبب كورونا في حين بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض أكثر من 3 ملايين حالة.

892fd06910.jpgميشيل بولسونارو

79e89dc473.jpgميشيل بولسونارو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميشيل زوجة الرئيس البرازيلي تعيش في معاناة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا