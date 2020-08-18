ديان لوفرين يرقص على أغنية عمرو دياب على الهواء.. فيديو

رنا صلاح الدين - ظهر النجم الكرواتي ديان لوفرين، لاعب فريق زينيت الروسي الحالي وليفربول السابق، وهو يرقص على أنغام أغنية "أجمل عيون" للفنان المصري عمرو دياب، خلال حلوله ضيفًا عبر Skybe، مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج "الماتش" الذي يذاع على قناة "صدى البلد".

خلال اللقاء سأله مقدم البرنامج هل يوجد فنانين مصريين يفضل مشاهدة أعمالهم؟، وذلك نظرا للصداقة القوية التي تجمع لوفرين بمحمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الحالي، ليرد بأنه يحب أغنية لمطرب مصري شهير على هاتفه، لكنه لا يتذكر اسمها.

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ديان لوفرين

الإعلامي طلب من لوفرين أن يسمعها، ليشغلها لوفرين بالفعل ويرقص عليها على الهواء، فأخبره هاني أنها أغنية "أجمل عيون" للفنان عمرو دياب.

نادي ليفربول الإنجليزي كان قد أعلن أواخر يوليو الماضي عن انتقال لاعبه ديان لوفرين إلى صفوف فريق زينيت الروسي لمدة 3 مواسم، في صفقة قُدرت بنحو 11 مليون جنيه إسترليني.