شارون ستون تكشف عن إصابة شقيقتها بكوفيد-19

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت النجمة العالمية شارون ستون عن إصابة شقيقتها كيلي بفيروس كورونا المستجد، من خلال نشر صورة من المستشفى التي تتوا فيها شقيقتها

وعبرت شارون ستون عن حزنها وفي نفس الوقت طلبت من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامات، لحماية المجتمع من انتشار هذا الوباء.

وكشفت النجمة البالغة من العمر 62 عاماً أن أختها تعاني من مرض “الذئبة” الأمر الذي يجعل مناعتها ضعيفة ويضعها في فئة عالية الخطورة، إذ كتبت عبر حسابها على إنستغرام: “أختي كيلي، التي لديها مرض الذئبة بالفعل، وهو مرض مناعي ذاتي يضعها في فئة عالية الخطورة، لديها الآن فيروس كورونا.. هذه غرفتها في المستشفى. ليس لديها جهاز مناعة.. المكان الوحيد الذي ذهبت إليه هو الصيدلية”، وأضافت: “لا يوجد اختبار في مقاطعتها إلا إذا كانت هناك أعراض كما يتوجب 5 أيام للحصول على النتائج”.

وأنهت كلامها مؤكدة أن المرض ليس بالأمر السهل ويجب على الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار هذا الوباء، قائلة: “هل يمكنك مواجهة هذه الغرفة بمفردك.. ارتدي كمامة لنفسك وللآخرين.. من فضلك”.

كما طلبت الدعاء لشقيقتها البالغة من العمر 59 عاماً والدعاء لزوج شقيقتها الذي أصيب أيضاً بكوفيد19.