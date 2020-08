هل تعيش كيندال جينر قصة حب جديدة؟

متابعة بتجـــــــــــرد: تتصدر كيندال جينر دائماً عناوين الصحف والمواقع سواء من خلال تألقها في عروض الأزياء أو من خلال منشوراتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها دائماً تخفي حياتها العاطفية بعيداً عن الجمهور والإعلام.

ومؤخراً انتشرت شائعات حول وجود علاقة حب جديدة بين عارضة الأزياء الأميركية ونجم كرة السلة ديفين بوكر، وما زاد الشكوك خروج الثنائي في موعد مفاجئ.

وشوهدت العارضة البالغة من العمر 24 عاماً خلال خروجها مع شقيقتها الصغرى كايلي جينر ونجم كرة السلة ديفين (23 عاماً) لتناول العشاء في أحد المطاعم الفاخرة في كاليفورنا.

وأطلت نجمة Keeping Up With The Kardashians بفستان ضيق باللون الكريمي ونسقته مع سترة صوفية بيضاء.

وفي وقت سابق تغزل ديفين بكيندال بعد نشرها صورة عبر إنستغرام علقت عليها بإيموجي فراولة، فكتب نجم كرة السلة قائلاً: “أنا أحب الفراولة”.

وأشارت تقارير إلى أن الثنائي يقضيان الكثير من الوقت معاً، فقد شوهدا معاً في شهر مايو بالقرب من مطار فان نويس في لوس أنجلوس، وفي أبريل تم تصويرهما في رحلة برية من لوس أنجلوس إلى أريزونا.

قال مصدر لصحيفة “بيبول” إن كيندال وديفين لديهما الكثير من الأصدقاء المشتركين.

ولطالما انجذب كيندال إلى لاعبي كرة السلة فقد عاشت قصة حب سابقاً مع لاعب كرة السلة بن سيمونز، وبعد ذلك أغرمت بلاعب كرة السلة بليك غرفينز.