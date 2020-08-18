الكشف عن صورة “حبيبة” طارق العريان وهويتها

متابعة بتجــــــــــــرد: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية بصور لفتاة عشرينية قيل إنها حبيبة المخرج طارق العريان والسبب وراء انفصاله عن زوجته السابقة الفنانة أصالة نصري.

وفي التفاصيل تناقل النشطاء صوراً لفتاة تدعى نيكول سعفان تبلغ من العمر 22 عاماً مشيرين إلى أنها حبيبة العريان الحالية والتي تصبح زوجته عمّا قريب٬ مؤكدين أن الثنائي يعيشان قصة حب قوية رغم فارق السن بينهما الذي يبلغ أكثر من 30 عاماً.

وأشار الرواد إلى أن طارق ونيكول متواجدان سوياً في الساحل الشمالي في مصر ولا يفارقان بعضهما مطلقاً لدرجة أن نيكول تواجدت أثناء تصوير أغنيتي النجم عمرو دياب “يا بلدنا يا حلوة” والثانية “أماكن السهر” إلى جانب طارق الذي يشرف على تنفيذهما في الساحل الشمالي.

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وأكد نشطاء مواقع التواصل في تعليقاتهم أن جميع المحيطين بطارق ونيكول أصبحوا على دراية بعلاقتهما العاطفية التي ستخرج إلى العلن قريباً رغم أن العريان لم يخرج بأي نفي أو تأكيد للأخبار المنتشرة حتى الساعة.

يذكر أن الفنانة أصالة كانت قد أعلنت انفصالها رسمياً عن العريان في بداية العام الجاري وطلبت من الجميع احترام خصوصية حياتها وعدم الخوض في الأسباب.