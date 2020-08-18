ياسمين عبدالعزيز تستعد لـ”حظاظا بظاظا”

متابعة بتجـــــــــــرد: تستعد الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز لبدء تصوير فيلمها الجديد الذي يكتبه المؤلف خالد جلال، بعنوان “حظاظا بظاظا”.

ومازال صناع العمل يبحثون عن مخرج يتولى مهمة إخراج الفيلم، حتى يتم ترشيح الأبطال الذين سيشاركون ياسمين في العمل، ومن المقرر أن يتم تغيير اسم الفيلم بعد الانتهاء من التحضيرات واختيار الأبطال.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين كان مسلسل “ونحب تاني ليه” مع شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

أما آخر أعمالها السينمائية، فكان فيلم “الأبلة طم طم”، للمخرج علي إدريس والمؤلف أيمن وتار، وتدور قصته حول هروب مجموعة من المساجين من خلال نفق سري تحت الأرض، ثم يفاجؤون أنهم داخل مدرسة نموذجية، ليقرروا المكوث فيها حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة من الأبلة طم طم. وشارك في البطولة حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومصطفى أبوسريع، ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل.