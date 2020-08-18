بالفيديو – لاحظوا كم تغير الإبن الأصغر لدونالد وميلانيا ترامب.. أصبح شابًا

متابعة بتجـــــــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو لافتاً لرئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب وزوجته ميلانيا وابنهما بارون.

وظهروا فيه أثناء نزولهم من الطائرة لحظة وصولهم إلى العاصمة الأميركية واشنطن قادمين من نيو جيرسي. وما أثار اهتمام بعض المتابعين هو عدم تمكن الرئيس من الإمساك بيد زوجته أثناء نزولهما على سلم الطائرة. وفيما أشار المعلقون على بعض الحسابات إلى أنها أحرجته لفت الكثير من المتابعين إلى أنها لم تقصد ذلك بل وضعت يدها على فستانها لمنعه من التطاير في الهواء.

وجاء في التعليقات: “لا امتنعت ولا شي بس خافت خاف يطير فستانها” و”تره الفستان يطير والهوا عالي حيل ومن وصلت مسكت إيده يا حبكم للأوفر” و”الفيديو واضح عين الشمس هي كتحاول تحط ايدها على الفستان لا يطير”.

كذلك توجهت أنظار الكثير من المتابعين إلى بارون الذي أصبح شاباً وسيماً بحسب ما أشارت إليه العديد من التعليقات. ورأى المتابعون أنه تغير كثيراً مقارنة بما كان عليه يوم دخول والديه إلى البيت الأبيض.