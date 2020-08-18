سيف نبيل وانتشار واسع تحقق أحدث أغنياته.. “لو”

متابعة بتجـــــــــــرد: يحصد النجم العراقي سيف نبيل نجاح أحدث أعماله الغنائية المصوّرة، أغنية “لو” محققًا ملايين المشاهدات على موقع “يوتيوب”. وحققت أغنية “لو” أكثر من 6 ملايين مشاهدة في غضون 3 أسابيع من صدورها عبر قناة سيف نبيل الرسمية في موقع “يوتيوب”. وأغنية “لو” من كلمات علي البدر وألحان سيف نبيل وتوزيع عمر صباغ، والكليب الخاص بها فهو من إخراج حسين شعلان. جدير ذكره أن سيف نبيل يعيش حالة نجاح استثنائية بعد طرح أغنياته الأخيرة التي صدرت خلال فترة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، حيث حققت هذه الأغاني ملايين المشاهدات في فترة قصيرة جدًا. Advertisements

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