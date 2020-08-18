ماذا حققت أغنية كارمن سليمان “لينا رقصة” بعد أسبوع من طرحها؟

متابعة بتجــــــــــرد: تحقق أغنية “لينا رقصة” للنجمة المصرية كارمن سليمان انتشارًا واسعًا ونسبة مشاهدة مرفعة على موقع “يوتيوب”.

وحصدت الأغنية أكثر من نصف مليون مشاهدة عبر قناة كارمن سليمان الرسمية بعد أسبوع واحد فقط على طرها.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي وطرحتها كارمن سليمان في قالب غنائي إيقاعي، وهي من إنتاج زوجها الفنان المصري مصطفى جاد.

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جدير ذكره أن كارمن سليمان اتبعت خطة تسويقية لافتة لطرح الأغنية حيث أصدرتها عبر أهم المنصات الموسيقية في الوطن العربي.