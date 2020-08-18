بعد أيام على يومها الكبير، كاتيا كعدي ترد على منتقدي زفافها

دخلت مقدمة البرامج والممثلة اللبنانية كاتيا كعدي القفص الذهبي وتزوجت من السيد فارس دانيال في الثامن من آب/أغسطس الحالي.

بعد أسبوع على الزواج، أحبت كاتيا ان تشارك المتابعين جزءاً من فرحتها الكبيرة، ونشرت مجموعة من الصور من حفل الزفاف وكتبت: “على الرغم من الوضع السيء الذي نمر به جميعًا، أود أن أشارككم يومي الكبير في 8 – 8 – 2020″. مما عرضها للكثير من الإنتقادات والتي ردت عليها في لقاء خاص عبر “إي تي بالعربي”.

قدمت كاتيا في البداية تعازيها لأهالي للشهداء الذين سقطوا جراء انفجار مرفأ بيروت، وأن كل الكلام لا يعبر عما في داخلها من ألم وأسى.

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أضافت كاتيا أنها سافرت الى “بودروم” في الثالث من آب قبل وقوع الانفجار بيوم واحد كما أنها كانت قد حددت في السابق موعد زفافها في الثامن من آب فلم يكن بمقدورها ان تفعل شيئاً، إضافة الى أنها كانت بمفردها مع زوجها فارس دانيال في تركيا.

كاتيا لم تنشر أي صور أو فيديو من أجواء حفل الزفاف بسبب حالة الحزن التي عمت لبنان جراء انفجار مرفأ بيروت، إلا بعد أسبوع من زواجها وذلك بناءً على الحاح من المتابعين وجمهورها الذين طالبوها بنشر بعض الصور ليتشاركوا معها فسحة من الأمل والسعادة. وأضافت كاتيا انها نشرت الصور لتقول “اننا كلبنانيين ستبقى الفرحة موجودة وسنتخطى الصعاب رغم الحزن والأسى”.

بعد عودة كاتيا وفارس الى لبنان، احتفل الثنائي بهذه المناسبة بحضور الأقارب، حيث قامت كاتيا بنشر فيديوهات وصور من السهرة ما عرضها لانتقادات شديدة، ردّت كاتيا “حزينة لأن هذه الفرحة هي مرة في العمر وشاءت الظروف أن تكون بهذا التوقيت لكنها رسالة في نفس الوقت ان لبنان سيعود وينهض من جديد رغم كل الصعوبات التي تواجهه”.

في النهاية وجهت كاتيا رسالة الى زوجها فارس دانيال في ان يستمر بتشجيعها على عملها ويساعدها كي تنجح وتتقدم لأن هذا الشيء مهم لانجاح العلاقة.