شكرا لقرائتكم خبر عن "ليام هيمسورث" سعيد بعد عام من انفصاله عن مايلى سايروس.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع ديلى ميل أن النجم ليام هيمسورث يعيش حاليا فى سعادة وحياته تغيرت تماما منذ أن انفصل عن زوجته مايلى سايروس قبل عام واحد.

وذكرت مصادر مقربية من ليام أنه وجد السعادة أخيرا بعدما انفصل عن سايروس، وأشارت المصادر إلى أنه كان حزينا بعد انفصالهما لكنه أخيرا استطاع أن يتصالح مع الأمر.

وكانت النجمة العالمية مايلى سايروس قررت أن تتحدث عن واحدة من أصعب مراحل حياتها وهى انفصالها عن زوجها النجم الشهير ليام هيمسورث، وهو الخبر الذى صدم قطاعا كبيرا من محبى ومعجبى النجمين، فمن المعروف أن الزوجين عاشا قصة حب قوية وساخنة دامت 10 سنوات كاملة.

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ففى تصريحات لمايلى سايروس تناقلها عدد من المواقع الشهيرة مثل "هاربر بازار" أكدت مايلى أن انفصالها عن ليام هيمسورث "حب حياتها" كان أشبه بالموت عندما تفقد حبا كبيرا وعميقا.

ثم تابعت سايروس قائلة "بصراحة ، أحيانا يكون الموت أسهل لأن مع الانفصال لا يزال الشخص يمشي على الأرض".

يذكر أن مايلي سايروس أطلقت مؤخرا الكليب الرسمي لأغنيتها السينجل الجديد " Midnight Sky " و ذلك علي قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب " ، وكعادتها لم تتخل مايلي سايروس عن الظهور بإطلالات مثيرة خاطفة للأنظار و هو ما يضعها أغلب الوقت محط تركيز الأضواء ، لكن هذه المرة لم تكتفي مايلي بارتداء ملابس مثيرة بل ظهرت عارية تماما في احدي اللقطات بالكليب حيث غطت بعض مناطق جسدها بيديها إضافة الي بعض الإكسسوارات كأن مايلي تبدأ من جديد أن تعيش حياة متخبطة .