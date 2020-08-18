بلقيس تحصد نجاح أغنية “الحياة حلوة” وتطلق هذا التحدي

متابعة بتجـــــــــرد: تواصل النجمة بلقيس فتحي حصد نجاح أحدث أعمالها الغنائية المصوّرة، أغنية “الحياة حلوة”. وحقق كليب “الحياة حلوة” أكثر من 2.5 مليون مشاهدة بعد أقل من شهر على طرحه عبر قناة بلقيس الرسمية في موقع “يوتيوب”. وأطلقت بلقيس مؤخرًا تحدي “الحياة حلوة” عبر تطبيق “تيك توك” حيث يشارك جمهورها بالتحدي عن طريق تصوير فيديوهات خاصة بالأغنية. Advertisements جدير ذكره أن الأغنية باللهجة المغربية وضمت كلمات باللهجتين الفرنسية والإنكليزية وهي من كلمات يوسف آدم، وألحان محمد الرقاعي ودي جي يوسف أمّا الكليب فهو من إخراج حسن الكورفتي.

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