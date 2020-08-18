أديل تكشف سرًا جديدًا من أسرار خسارتها 45 كيلوغرامًا

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الفنانة العالمية أديل، من خلال حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، سراً جديداً من اسرار خسارتها للوزن. ونشرت لهذه الغاية صورة لغلافة كتاب عنوانه Untamed, Stop pleasing, Start Living لمؤلفه غلينون دويل.
وكتب في التعليق: “إذا كنت مستعداً هذا الكتاب سيهز عقلك وسيجعل روحك تصرخ. هذا ما حدث لي حين قرأته. شعرت وكأنني أطير للمرة الأولى. اقرأه، طبق ما فيه، فالحياة الجميلة هي الحياة الصعبة. لم أعرف يوماً أنني المسؤولة الوحيدة عن عيش الحياة السعيدة، الحرة. اعتقدت أنه علينا أن نعيش التوتر والتشوش والاهتمام بالآخرين فقط كما لو أننا شخصيات من عالم ديزني”.
ويذكر أن الفنانة أعلنت في وقت سابق أنها خسرت ما يقرب من 45 كيلوغراماً من وزنها الزائد، لافتة إلى أنها اتبعت لهذه الغاية رجيم سيرتفود.
وفي مقابل هذا أشارت بعض التقارير إلى أنها توصلت إلى هذه النتيجة بسبب حزنها بعد انفصالها عن زوجها رجل الأعمال سيمون كونيكي. وهو ما لم تؤكده أو تنفيه في أي مرة.
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