صابر الرباعي يُعلن عن أولى حفلاته بعد الحجر الصحي

متابعة بتجــــــــــرد: يحيي النجم التونسي صابر الرباعي أولى حفلاته الجماهيرية بعد غياب دام أشهر بسبب الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا.
ومن المقرر أن يلتقي “الرباعي” الجمهور التونسي في الثاني والعشرين من آب/أغسطس الحالي في حفل ساهر يحييه في Hotel L’Ecrain Clup في مدينة حمامات التونسية.
وعبّر صابر الرباعي عن سعادته بأولى حفلاته بعد الحجر الصحي وقال عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”: “أخيرًا وبعد طول انتظار سألقاكم في حفل بطعم الشوق والذكريات”.
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