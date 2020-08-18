لطيفة التونسية تستعد لطرح كليب “خليني”

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت النجمة لطيفة التونسية عن استعدادها لطرح أحدث أغنياتها بعنوان “خليني” في الأيام القليلة المقبلة. وكشفت لطيفة عن أن الأغنية ستصدر على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب” وعلى مختلف الفضائيات العربية. وكانت لطيقة قد أجلت طرح أغنية “خليني” تضامنًا مع الشعب اللبناني عقب انفجار مرفأ بيروت الذي وقع منذ أسبوعين.

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