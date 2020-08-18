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متابعة بتجــــــــــرد: لأوّل مرّة منذ إعلان شراء منزلها الجديد ظهرت ميغان ماركل في لقاء أجرته معها إيميلي رامشو، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمنصة الأخبار الجديدة 19th News.
وأطلت خلال اللقاء الحصري من داخل قصرها الجديد في مونتيسيتو. وردت على اسئلة عن انتقالها مؤخراً إلى لوس أنجليس برفقة عائلتها الصغيرة وعن رؤيتها للواقع هناك وقالت: “كان المشهد محزناً بعد مقتل جورج فلويد” متحدثة عن الاحتجاجات السلمية التي رأتها وعن الأصوات التي كانت تخرج. وأضافت: “لقد تحول شعوري بالحزن إلى إلهام”.
وأثنت على التغييرات التي تحدث في الوقت الحالي لافتة إلى استعدادها لاستخدام صوتها في هذا السياق ومضيفة: “لذا، نعم، من الجيد أن أكون في الوطن”. ويعتبر هذا الظهور العلني الأول لميغان بعد الاحتفال بعيد ميلادها الـ39. وخلاله لفتت الأنظار بأناقتها حيث اختارت فستاناً باللون المشمشي من Hugo Boss وأضافت إليه سواراً من Cartier وآخر من توقيع مصممة المجوهرات مونيكا فينادر.
وعن المنزل أشار تقرير لصحيفة Daily Mail البريطانية أنّ سعره وصل إلى 14.7 مليون دولاراً أميركياً.
كانت هذه تفاصيل خبر الظهور الأول لميغان ماركل في قصرها الفاخر وهذا ثمنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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