عاصي الحلاني ونجاح مليوني بكليب “رجعتيني لبدايتي”

متابعة بتجـــــــــرد: حقق كليب “رجعتيني لبدايتي” لفارس الغناء العربي عاصي الحلاني أوّل مليون مشاهدة بعد أقل من شهر على طرحه عبر قناة شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وأغنية “رجعتيني لبدايتي” من كلمات عبير أبو اسماعيل وألحان حسان عيسى وتوزيع عمر صباغ، أمّا الكليب الخاص بها فتشارك في بطولته زوجة عاصي، السيدة كوليت بولس الحلاني وهو من إخراج أحمد المنجد.

وتعتبر أغنية “رجعتيني لبدايتي”، هي رابع أغنية يُفرج عنها عاصي من ألبومه الجديد، حيث طرح في الفترة الماضية ثلاث أغنيات هي “ضلي اضحكي” و”بويا محمد” و”بعشقك”.