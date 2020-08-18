اتّهام هازال كايا بالإهمال بسبب أحدث صورة مع طفلها

متابعة بتجـــــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة للفنانة التركية هازال كايا أحدثت موجة من الجدل في أوساط المتابعين. والسبب أنها ظهرت فيها وهي تجلس محتضنة طفلها فكرت علي أثناء وجودها في غرفة المكياج في كواليس تصوير فيلم “ماذا يحدث لي؟”.

ومن خلال البحث تبين أنها نشرت الصورة على حسابها الخاص على التطبيق مرفقة إياها بالتعليق: “الأم العاملة. الموسم الرابع “ومحققة أكثرمن 767 ألف إعجاب.

وتفاعل الناشطون مع الصورة بطرق مختلفة وأثنى بعضهم على حرص الأم على البقاء مع طفلها حتى أثناء العمل. وفي المقابل انتقدها الكثيرون ورأوا أنها تعرض حياة الأخير للخطر في ظل انتشار الوباء الناتج عن فيروس كورونا المستجد. كما لفتوا إلى أنه كان عليها أن توفر له سبل الحماية اللازمة متهمين إياها بالإهمال.

ويذكر ان هازال لفتت الأنظار في وقت سابق بعدما نشرت للمرة الأولى صورة لوالدها وهو يحمل الطفل وعلقت عليها: “أبي، حبيبي الغالي، أحبك كثيراً كثيراً”. ويذكر أن فكرت علي هو ابنها من زوجها المخرج علي أطاي وولد في تشرين الثاني نوفمبر من العام 2019.