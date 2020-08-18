جنات تحصد النجاح بعد ساعات من طرح “أنا في إنتظارك”

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت “روتانا” للصوتيات والمرئيات أحدث ألبومات النجمة المغربية جنات بعنوان “أنا في إنتظارك” وصدر حصريًا عبر تطبيق “ديزر” وقناة الشركة الرسمية في موقع “يوتيوب”.
ويشهد الألبوم إقبالًا ملحوظًا على “يوتيوب” رغم مرور وقت قليل على طرحه، حيث حققت أغنياته أكثر من مليوني مشاهدة في أقام من 48 ساعة.
يضم ألبوم “أنا في إنتظارك” 11 أغنية جميعها باللهجة المصرية، وتنوع الألبوم بين عدة أنماط غنائية، حيث قدّمت جنات اللون الرومانسية والدرامي والإيقاعي والطربي.
وتعاونت جنات في الألبوم مع نخبة من أهم الشعراء والملحنين والموسيقيين في مصر.
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