هند البحرينية تطرح أحدث أغنياتها.. “كلما أذكر”

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت الفنانة هند البحرينية أغنية جديدة بعنوان “كلما أذكر” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.
الأغنية من كلمات منصور الواوان، ألحان عبدالله الخلود وتوزيع ربيع الصيدوني.
وحققت الأغنية ما يقارب الـ100 ألف مشاهدة بعد أيام قليلة على إصدارها.
وانتهت هند البحرينية مؤخرًا من تسجيل مجموعة من الأغاني الجديدة التي ستبصر النور تباعًا خلال الفترة المقبلة.
جدير ذكره أن هند البحرينية كانت قد أعلنت خطوبتها في شهر يوليو الماضي، وذلك بعد مرور فترة قليلة على تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا.
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