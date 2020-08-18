توبا بيوكستون في ردّ غير متوقع على خبر علاقتها بصديق زوجها السابق

في الساعات الماضية، نشرت صحيفة تركية خبراً مفاده عن الممثلة توبا بيوكستون التي رصدتها الكاميرات في “بيبيك” يدًا بيد مع المخرج جودت مرجان، صديق زوجها السابق اونور صايلاك، حيث لمحت الصحيفة الى امكانية وجود علاقة بينهما.

ألا ان “توبا” لم تدع الأمر يمر مرور الكرام، حيث قامت بمهاجمة الصحيفة التي نشرت الخبر وقالت عبر حسابها على انستغرام: ” لابد أنكم جننتم! هل يسهل هكذا اللعب بالناس! ألقوا نظرة على ضميركم، ألا يزال حي ولو قليلاً؟ لأن الضمير هو ما يجعلك انساناً”.

نذكر ان توبا بيوكستون وانور صايلاك تزوجا في عام 2013 وانفصلا في عام 2016 ولهما توأم، هما توبراك ومايا.

كما أن المخرج جودت مرجان مرتبط بعلاقة عاطفية حالياً.