إنطلاق عرض مسلسل "دانتيل" لسيرين عبدالنور في ٢٣ أغسطس

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"الخليج 365" من بيروت: ينطلق عرض مسلسل "دانتيل"، بطولة النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور، في 23 أغسطس الجاري، عبر منصة شاهد VIP، وذلك بعد تأجيل عرضه في موسم رمضان الماضي.

وكتب منتج العمل جمال سنان، عبر حسابه على تويتر: "‏رغم الظروف الصعبة والمأساوية في الحبيبة ‎بيروت، ينطلق عرض مسلسل ‎دانتيل على ‎شاهد VIP يوم الأحد 23 أغسطس الحالي، إخراج المثنى صبح، سيناريو وحوار سماء عبدالخالق وإنجي القاسم".

المسلسل بطولة مجموعة من نجوم الدراما منهم محمود نصر، سارة أبي كنعان، زينة مكي، نهلة داوود، نيكولا دانيال، وسام فارس وسيناريو وحوار سماء عبدالخالق وإنجي القاسم، وإخراج المثنى صبح.

ويقدم قصة إجتماعية مشوقة تجمع أبطال العمل في دار أزياء عريق بإسم "دانتيل"، وتبدأ الأحداث بعد مرور 35 عاماً على إفتتاح المشغل، لتكشف أسرار وحكايات، ما يقلب الأحداث رأساً على عقب، ويتخلل العمل قصص حب وفراق ويطرح قضايا مثيرة للجدل.