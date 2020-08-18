أحمد الفيشاوي يعلن عودته لأغاني الهيب هوب

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





"الخليج 365" من بيروت: أعلن الفنان المصري أحمد الفيشاوي عن عودته الى تقديم اغاني الهيب هوب، وذلك عبر تدوينة له نشرها عبر حسابه على الإنستغرام مرفقة بصورة جديدة له، حيث غطت الوشوم ذراعه.

وعلق الفيشاوي على الصورة قائلاً: "انتظروا الفيديو، واللي مستنين، انا راجع للهيب هوب".



ويحتفي "الفيشاوي" بتجربته السينمائية الجديدة وفيلم "الحارث" الذي يعرض على منصة شاهد بدلًا من طرحه بدور العرض وذلك بعد نجاح تجربة فيلم "صاحب المقام". ويشاركه بطولة "الحارث" كلًا من باسم سمرة وياسمين رئيس وعمرو عبدالجليل وأسماء أبو اليزيد، وهو من تأليف محمد عبدالخالق، سيناريو وحوار محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد نادر.

وتدور الأحداث حول شخصية صحفي يتّسم بالموضوعية والعقلانية، متزوج حديثاً من امرأة تتمتع بشخصية قوية وهادئة، غير أن حياتهما الزوجية تستحيل فجأة إلى شكوك وريبة وبرود في المشاعر، ما ينسف استقرار هذه الأسرة الشابة.

تتلاحق الأحداث لنعرف لاحقاً بأن ثمّة إرادة شريرة خارجة عن سياق الطبيعة والتفسيرات العلمية، ترسم لتلك الأسرة مساراً مختلفاً مليئاً بالغموض والرعب والإثارة.