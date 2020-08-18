شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا فى لبنان لتصوير "إسود فاتح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواجد الفنانة روجينا فى لبنان حاليا لتصوير عدد من مشاهد مسلسل "إسود فاتح" الذى تشارك فى بطولته مع عدد من الفنانين، منهم هيفاء وهبى وأحمد فهمى وصبرى فواز وآخرين، واستأنف أبطاله منذ أيام قليلة تصوير المشاهد بعد الانفجار الضخم الذى حدث فى لبنان وتسبب فى تلفيات كبيرة بالمنازل والمنشآت وأيضاً إصابات المواطنين هناك، ويواصل فريق العمل التصوير بشكل يومى للانتهاء من آخر مشاهد العمل قبل انتهاء شهر أغسطس الجارى.

وتدور أحداث مسلسل "إسود فاتح" فى إطار اجتماعى تشويقى حول سيدة أعمال تتعرض للخيانة من أقرب صديقاتها، وتبدأ رحلة الصراعات فى العمل الذى توقف العمل 4 أشهر؛ بسبب أزمة فيروس كورونا، وقرار إغلاق حركة الطيران فى مصر ولبنان، وتسبب ذلك فى خروجه من العرض فى شهر رمضان الماضى.

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مسلسل "أسود فاتح" بطولة كل من: هيفاء وهبى، وروجينا، وأحمد فهمى، ومعتصم النهار، وصبرى فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندى، وحنان سليمان، ونانسى صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

وكات آخر أعمال الفنانة روجينا مسلسل "البرنس" تم عرضه فى موسم رمضان الماضى على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة كل من: محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.