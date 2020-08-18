شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "تيك توك" لـ محمد رمضان تتخطى حاجز 14 مليون مشاهدة فى أقل من شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أغنية "تيك توك" الذى طرحها النجم محمد رمضان والنجم العالمى ساكو حاجز الـ14 مليون منذ طرحها فى أقل من شهر على طريقة الفيديو كليب، الذى قام بإخراجه حسام الحسينى.

وكان النجم محمد رمضان قد طرح أغنيته الجديدة "تيك توك" مع النجم سوبر كاسو، على راديو أنغامى، قبل طرحها على قناته على ‏"يوتيوب"، وذلك بعدما أعلن رمضان فى وقت سابق عن الانتهاء من تصوير الكليب، قائلا: "انتهينا من تصوير كليب تيك توك.. إخراج حسام الحسينى مدير ‏تصوير وائل درويش.. قريبا تيك توك.. ثقة فى الله نجاح".

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النجم محمد رمضان أكد أن الأغنية هى رقم "1" فى عدد كبير من الدول، حيث نشر رمضان، عبر استورى "إنستجرام" الخاص به، الدول التى اجتاحت فيها الأغنية وحققت نجاحا كبيرا، وأصبحت رقم واحد وترند على يوتيوب.

"تيك توك" تم تصويرها فى مصر وأمريكا، وصوّر كل نجم الأغنية ‏فى ‏بلده،‎‏ ويعد هذا التعاون الذى جمع بين رمضان وساكو، ‏ليس الأول ‏لرمضان ‏مع نجوم من خارج القطر المصرى، بل سبق وتعاون مع ‏النجم المغربى ‏سعد لمجرد فى أغنية "إنساى"، فضلا عن تعاون جديد ‏سيجمعه مع نجم الرابر ‏ميتر جيمس، وهو ما كان قد أعلن عنه سابقا ‏أثناء حفلته فى المغرب ‏ديسمبر الماضى‎.

وأشاد النجم محمد رمضان مؤخرا بمخرج مسلسله الجديد "موسى"، المقرر عرضه ‏خلال موسم دراما رمضان القادم 2021، المخرج محمد سلامة، وكتب رمضان، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "بعد أن شاهدت ‏المسلسل الناجح رحيم للنجم ياسر جلال أيقنت أننا أمام مُخرج واعد يستحق ‏فرصة بحجم موهبته الكبيرة".