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شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يحتفل بتصدر أغنيته الجديدة "بالبنط العريض" يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم الإماراتى حسين الجسمى بتصدر أغنيته الجديدة "بالبنط العريض" موقع يوتيوب، والتى طرحها السبت 15 أغسطس وتصدرت تريند رقم 1 على اليوتيوب، وتقترب من 2 مليون مشاهدة.
حسين الجسمى
وطرح النجم الإماراتى حسين الجسمى أحدث أغانيه فى العام الجديد 2020 بعنوان "بالبنط العريض" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، السبت 15 أغسطس، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان حسين الجسمى، توزيع ومكساج توما.
وتقول كلمات الأغنية: "حبيبى بالبُنط العريض.. غالى وأقرب م الوريد، حالتى تتشخص جُنون.. بيقولولى أنا بيك مريض، أتارى كُل ما أحب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج، أتلحق بقى دى ف إيديك.. ما انت فى لُقاك العلاج، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زى واحد جديد، حبيبى خدها ومنى ليك.. مشتريك آه مشتريك، فوق ما تتصور كمان.. والوحيد ولا ليك شريك، لو أنا هوصفك اوصف ايه.. عُقد فُل أبيض وفيه، قلب بيدلدق حنان.. مِـلكى بقى وأنا أدرى بيه، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زى واحد جديد".
وربط البعض من مرتادى السوشيال ميديا بين تغريدة حسين الجسمى وانفجار مرفأ بيروت، وحاول تشويه صورته والايحاء بأنه نذير شؤم على لبنان، ولكن سرعان ما دشن عدد من المغردين، هاشتاج آخر للدفاع عن الفنان حسين الجسمي، والرد على محاولة التطاول عليه معربين عن أسفهم واستيائهم من حملة التنمر التى تعرض لها.
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