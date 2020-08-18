شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يعلن عن تحضيره لمسلسل سيت كوم مختلف عن "راجل و 6 ستات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الفنان أشرف عبد الباقى إنه يحضر لفكرة مسلسل "ست كوم" مختلفة عن "راجل وست وستات"، لكنها لسة فى مرحلة اكتمال الفكرة قبل الشروع فى تنفيذها، ولا يعرف حتى الآن متى ستخرج للنور .

وكشف خلال لقائه مع برنامج Its Showtime على قناة CBC كواليس تحضيره لمسلسل "المغامرون الخمسة"، وقال إنه حصل على حقوق ألغاز المغامرون الخمسة من ابن الكاتب محمود سالم لتحويلها إلى مسلسل، مضيفا أنه ارتبط منذ صغره مع أبناء جيله بتلك الألغاز التى تخاطب الأطفال بالإضافة إلى الكبار الذين عايشوا التجربة فى صغرهم .

وأوضح أنه كان ينتظر أمام بائع الجرائد حتى تأتى نسخته من ألغاز المغامرون الخمسة، وأنها أثرت فيه كثير وفى جيل بأكمله، على عكس الجيل الحالى الذى اعتبره مظلوما فلا أحد يكتب له .

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من ناحية أخرى، وجه النجم أشرف عبد الباقى، رسالة شكر لجمهوره الذى حرص على عرض المسرحية الجديدة "صباحية مباركة" بطولة على ربيع وأوس أوس، ونشر صورا من العرض عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "شكراً لجمهورنا الجميل اللي نورنا في اول عروض مسرحية "صباحية مباركة" ومبسوطين من ردود أفعالكم".