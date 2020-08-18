شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تعود للسينما والدراما فى 2020 بعد غياب 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتعدت الفنانة كندة علوش عن المشاركة فى أعمال فنية جديد، سواء على مستوى السينما أو الدراما، طوال السنوات الثلاث الماضية، وتحديداً منذ عام 2017، وشهدت السنوات الثلاث الماضية احتفالها بزفافها من الفنان عمرو يوسف، وبعدها أنجبت طفلتها الأولى حياة، وقررت الاهتمام بحياتها الأسرية لفترة قبل أن تعود للمشاركة نشاطها الفنى مرة أخرى هذا العام.



كندة علوش

وتعود كندة علوش إلى السينما والدراما مرة واحدة هذا العام، إذ تعاقدت على المشاركة فى بطولة فيلم جديد يحمل اسم "بلالين" تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، ويشارك فى بطولته سوسن بدر، باسم سمرة، محمد سلام، أحمد كمال، علا رشدى، هدى مجدى ومقررد بدء تصوير منتصف سبتمبر المقبل.

وكان آخر أعمال كندة علوش فى السينما فيلم "الأصليين" مع المخرج مروان حامد والذى تم عرضه عام 2017، من تأليف أحمد مراد وشاركت فى بطولته إلى جانب منة شلبى وخالد الصاوى وماجد الكدوانى ومحمد ممدوح وعباس أبو الحسن وهناء الشوربجى وليلى فوزى وخالد الذهبى وضيف الشرف أحمد فهمى.

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الفنانة كندة علوش

كما يشهد هذا العام أيضاً عودة كندة علوش إلى الدراما بعد غياب، حيث تعمل على التحضير لبطولة حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا" الذى يعتمد على حكايات كل حكاية من 10 حلقات وهى إخراج مريم أحمدى ويشارك فى بطولته محمد شاهين، نهى عابدين ومحمد علاء وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال كندة علوش فى الدراما مسلسل "حجر جهنم" مع إياد نصار وأروى جودة وشيرين رضا وفيريال يوسف وأحمد مجدى وفراس سعيد وأميرة هانى ومحمد حاتم وسلوى عثمان، وإخراج حاتم على، كما ظهرت كضيفة شرف فى مسلسل "واكلينها والعة" مع مى سليم وشريف رمزى.