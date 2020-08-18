شكرا لقرائتكم خبر عن هو يقصد مين؟.. أحمد فلوكس: فاتورتك زادت هتحاسب عليها بفوايدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد فلوكس، على توجيه نصيحة إلى جمهوره، قائلا إن الإنسان مهما ظلم فإن عدل الله لن يقد عليه مخلق، وكتب فلوكس، عبر حسابه بموقع انستجرام:" افعل ما تريد .. فاراده الله لن يغيرها احد .. و اظلم كما يحلوا لك فعدل الله لن يقدر عليه مخلوق .. و تلاعب كما تشاء .. فالحق باقي .. فاتورتك زادت .. حاتحاسب عليها بفوايدها .. الوعد".



أحمد فلوكس عبر انستجرام

يشار إلى أن الفنان أحمد فلوكس، استرجع ذكرياته مع تجربة وصفها بـ"المريرة"، من خلال حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، حين طالب بضرورة وجود أحكام رادعة لدرجة الإعدام لكل من تسول لنفسه إيذاء إنسان عن طريق استخدام السحر كاشفًا أنه لم يكن يصدق في مثل تلك الأمور حتى مر بتجربة أثبتت له إمكانية حدوث ذلك ومن أشخاص كان يخيل له أنهم ولاد ناس،

وكتب: "شيء قذر.. للأسف أنا مكنتش بأمن بالحاجات دي بس للأسف طلعت حقيقية، مريت بتجربة مريرة بحياتي وعرفت يعني إيه واحد يتعملوا عمل وسحر وللأسف من ناس لا تتوقع نهائي إنهم ليهم علاقة بالكلام ده تحت مسمي (ولاد ناس)".

تابع: "عرفت معنى إن حد يبقى مش شايف، مش قادر يقوم، مش بني آدم، مغيب تايه، شي قذر، وملعون، نفسي يطلعوا قانون إعدام لمن يفعل مثل هذه الأفعال.. شيء مدمر، اللي بيعمل عمل ويسحر لحد بيدمره.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد بيعمل كده".

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