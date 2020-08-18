شكرا لقرائتكم خبر عن شارون ستون تدعو إلى ارتداء الكمامات بعد إصابة شقيقتها بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت النجمة العالمية شارون ستون على ضرورة ارتداء الكمامات للحماية من عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الإعلان عن إصابة شقيقتها كيلي بمرض "كوفيد 19"، حيث شاركت الفنانة شارون ستون مقطع فيديو هاجمت فيه الذين يرفضون ارتداء الكمامات.

وأكدت النجمة العالمية شارون ستون، إصابة شقيقتها بمرض كوفيد 19، مبينة أن سبب ذلك يرجع إلى أن البعض يرفض ارتداء أقنعة الوجه ما يسهم في انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن شقيقتها ليس لدى مناعة قوية، مضيفا :"ماتت جدي ووالدتي بسبب كورونا وأختى وزوجها يناضلان المرض الآن".

وأعلنت النجمة العالمية شارون ستون عن إصابة شقيقتها كيلي بفيروس كورونا، ونشرت صور لغرفتها بالمستشفي عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة :"أختي كيلي ، التي لديها مرض الذئبة بالفعل، لديها الآن فيروس كورونا.. هذه غرفتها في المستشفى. ليس لديها جهاز مناعة.. المكان الوحيد الذي ذهبت إليه هو الصيدلية"، وتابعت :"لا يوجد اختبار في مقاطعتها إلا إذا كانت هناك أعراض كما يتوجب 5 أيام للحصول على النتائج..هل يمكنك مواجهة هذه الغرفة بمفردك.. ارتدي كمامة لنفسك وللآخرين.. من فضلك".

وكانت استعادت شارون ستون، ذكريات طفولتها مع شقيقتها كيلى ستون، بمشاركة صورة قديمة عمرها 55 عامًا تجمعها مع كيلى أثناء تعلمهما الرقص، ونشرت شارون الصورة عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "1965 عريننا فى بنسلفانيا".

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وكانت النجمة العالمية شارون ستون، قد واصلت دعمها للأطباء والممرضين من مختلف أنحاء العالم، فى ظل الأزمة العالمية التى يعيشها العالم بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال شهر أبريل الماضى، حيث تشارك النجمة من حين لآخر بمقطع فيديو تدعم فيه أصحاب البالطو الأبيض.

ومن ناحية أخرى، حرصت النجمة العالمية شارون ستون، على توجية رسالة شكر للأطباء والممرضين فى اليوم العالمى للأطباء، فى ظل الأزمة الصحية التى يتصدون لها حالياً فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومحاولاتهم لإنقاذ الآلاف من المصابين فى جميع أنحاء العالم.