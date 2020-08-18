شكرا لقرائتكم خبر عن أيام قليلة تفصل محمد عز عن الانتهاء من فيلم "باركود 615" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان محمد عز ،فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يتبقى له أيام قليلة وينتهى من تصوير فيلم "باركود 615" الذى يشارك فى بطولته، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقى، ويتضمن الفيلم بعض الأحداث الغامضة وفيها صراع بين الأبطال منهم الفنان طارق صبرى.

الفيلم من بطولة محمد عز وطارق صبرى وراندا البحيرى وسامية طرابلسى وأحمد عزمى وهاجر الشرنوبى وإبرام سمير وأحمد إمام وقصة وحوار أحمد أنور ومحمود جامايكا وأحمد شفيق وسيناريو وإخراج مينا سويحة.

من ناحية أخرى، يواصل الفنان محمد عز تصوير عدد من مشاهد فيلم "ساعة شيطان" مع كل من الفنان باسم سمرة ومنة بدر تيسير ومصطفى أبو سريع وآخرين.

وكان العمل قد توقف منذ فترة بسبب انشغال مخرجه إبرام نشأت بالانتهاء من تصوير فيلمه الآخر "زنزانة 7" المقرر طرحه فى الفترة المقبلة، إضافة إلى استكماله عمليات المونتاج للمشاهد الأخيرة وتجهيزة للعرض .

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الفيلم بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى ابو سريع، مى القاضى، إسلام ابراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير , تأليف دكتور احمد عثمان، ومن اخراج ابرام نشأت، وتدور الأحداث فى إطار من التشويق والاثارة حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الانس متمثل في تطبيق الكتروني خبيث يتسلل الى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم الى الهاوية.

وصور أبطال الفيلم بعض المشاهد قبل التوقف فى المقطم وجمعت معظم الفنانين المشاركين فى العمل، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بين فريق العمل أمام وخلف الكاميرا، على أن يتم تحديد موعد طرح الفيلم فو الانتهاء من تصويره، وسيكون ذلك بعد عودة فتح دور العرض السينمائي بكامل طاقتها عقب عيد الاضحى المبارك.