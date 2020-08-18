شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور لـ لينا أحمد الفيشاوى مع والدتها بعد إلغاء حبس والدها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت لينا ابنة أحمد الفيشاوي متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورا جديدة برفقة والدتها هند الحناوي بعد عدة أيام من إلغاء حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي في قضية النفقة.



أحدث ظهور لـ لينا أحمد الفيشاوي مع والدتها (1)

وعلقت لينا ابنة أحمد الفيشاوي على صورها برفقة والدتها، قائلة :" في الخارج مع هند الحناوي صخرتي وعالمي، لم يكن هناك وقت أشك فيه في نواياك تجاهي أو تجاه أي شخص آخر... أنا أكثر من محظوظ أن يكون لدي ملاك مثلك.. قلب من ذهب وعقل فولاذي، أنا معجب دائمًا بقوتك".

أحدث ظهور لـ لينا أحمد الفيشاوي مع والدتها (2)

وفي أواخر يوليو الماضي، قضت محكمة جنح مستأنف الدقى، اليوم الأربعاء، بقبول الاستئناف المقدم من جانب دفاع الفنان أحمد الفيشاوى على حكم حبسه سنة لاتهامه بالامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا" شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيه، وبراءة أحمد الفيشاوى من الاتهام الموجه إلهي.

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أحدث ظهور لـ لينا أحمد الفيشاوي مع والدتها (3)

وكانت محكمة جنح الدقى، قبلت معارضة الفنان أحمد الفيشاوى، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا؛ شكلًا وفى الموضوع برفضه وتأييد حبسه سنة.

وقال شعبان سعيد المحامي، إن الفنان أحمد الفيشاوى وقع على أوراق تفيد موافقته على سفر ابنته لينا للخارج، وهو من اختار المدرسة التى تدرس بها بلندن، وأنه أعطى" الحناوى " حق الوﻻية التعليمية بلندن، وقر فى دعوى بثبوت حضانتها لـ"لينا"، ثم تخلى عنها وامتنع عن سداد نفقات الصغيرة.

فيما قالت "ثناء لحظى" محامية الفيشاوى، إن إقامة لينا مع والدتها فى إنجلترا غير قانونية، وأن أحمد الفيشاوى محروم من ابنته منذ 5 سنوات، ولا يستطيع رؤيتها، فضلًا عن معاناته نتيجة تحريض لينا عليه.