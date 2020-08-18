ميرنا جميل بفستان رقيق في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة الشابة ميرنا جميل، عن خضوعها مؤخرا لجلسة تصوير جديدة.

ونشرت ميرنا، صورا من الجلسة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بفستان رقيق، ونالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن ميرنا جميل، شاركت مؤخرا في مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"، من إخراج إسلام خيري، وتأليف ورشة كتابة، وبطولة: محمد عبدالرحمن ومحمد سلام ومحمد محمود ومحمد ثروت وعدد كبير من ضيوف الشرف.