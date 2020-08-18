أمينة خليل عن فيلم توأم روحي: "له مكانة خاصة جدا في قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة أمينة خليل عن سعادتها بمشاركتها في فيلم "توأم روحي"، الذي يعرض 19 أغسطس الجاري بدور السينما.

ونشرت أمينة بوستر الفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "19 أغسطس توكلنا على الله، يا رب يعجبكم الفيلم، أنا الفيلم ده له مكانة خاصة جدا في قلبي، يا رب يسعدكم زي ما احنا كنا سعداء واحنا بنصوره".

الفيلم يدور في إطار رومانسي، ويقوم ببطولته عدد من النجوم، منهم: حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.