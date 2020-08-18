محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعربت الفنانة أمينة خليل عن سعادتها بمشاركتها في فيلم "توأم روحي"، الذي يعرض 19 أغسطس الجاري بدور السينما.
ونشرت أمينة بوستر الفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "19 أغسطس توكلنا على الله، يا رب يعجبكم الفيلم، أنا الفيلم ده له مكانة خاصة جدا في قلبي، يا رب يسعدكم زي ما احنا كنا سعداء واحنا بنصوره".
الفيلم يدور في إطار رومانسي، ويقوم ببطولته عدد من النجوم، منهم: حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.
كانت هذه تفاصيل خبر أمينة خليل عن فيلم توأم روحي: "له مكانة خاصة جدا في قلبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.