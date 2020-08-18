إطلالة ميغان ماركل الأولى من قصرها الجديد تكشف سعادتها به

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 03:47 صباحاً - احتل خبر شراء دوق ودوقة ساسيكس الأمير هاري وميغان ماركل منزلاً جديداً عبارة عن قصر فاخر ثمين ب14 مليون و650 ألف دولار في منطقة سانتا باربارا الراقية التي تعج بالمشاهير وتقيم فيها قبلهما صديقتهما المقربة مقدمة البرامج العالمية أوبرا وينفري صدارة الصحف البريطانية والعالمية.

وقد استضافت "إيميلي رامشو"، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمنصة الأخبار الجديدة " 19th news " دوقة ساسيكس ميغان ماركل ،في مقابلة حصرية يوم الجمعة الماضي، لتمثل لها أول إطلالة بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ39 ومن قصرها الجديد في "مونتيسيتو- سانتا باربارا" بولاية كاليفورنيا،وبدت متألقة وسعيدة ومسترخية في قصرها الجديد الواقع بمنطقة مونتيسيتو- سانتا باربارا الراقية التابعة لولاية كاليفورنيا،وحققت المقابلة من يوم 14 آب- أغسطس الجاري لغاية اليوم 139 ألف مشاهدة على منصة الفيديوهات العالمية "يوتيوب" وحدها.

جاء ذلك خلال مؤتمرٍ رقمي عقدته المنصة الإخبارية بمشاركة ميغان عن بُعد بعنوان: .The 19th Represents Summit عملت ميغان ماركل كمنسقة في المؤتمر، لكنها كانت قادرة على الإجابة عن بعض الأسئلة فيما يتعلق بتجاربها كامرأة من عرقٍ مُختلط وكأم.



ميغان: من الجيد أن أكون في الوطن

ميغان ماركل والأميرهاري







وقالت ميغان فيما يتعلق بانتقالها الأخير إلى "لوس أنجلوس- كاليفورنيا" مع زوجها الأمير هاري وطفلهما آرتشي: " كان من المحزن للغاية أن نرى أين كانت بلادنا في تلك اللحظة. إذا كان هناك جانب إيجابي في ذلك،فسأقول إنه كان في الأسابيع التي تلت مقتل "جورج فلويد" في الاحتجاجات السلمية التي رأيتها، في الأصوات التي كانت تخرج، بالطريقة التي كان الناس فيها يمتلكون دورهم بالفعل ... لقد تحول من الحزن إلى الشعور بالإلهام، لأنني أستطيع أن أرى أن المد يتحول".

وتابعت: "من وجهة نظري، ليس جديدًا أن أرى هذا التيار الخفي للعنصرية وبالتأكيد التحيز اللاواعي، لكنني أعتقد أن رؤية التغييرات التي يتم إجراؤها الآن هي حقًا شيء أتطلع إلى أن أكون جزءًا منه. أن أكون جزءًا من استخدام صوتي بطريقة لم أتمكن من استخدامها مؤخرًا. لذا، نعم، من الجيد أن أكون في الوطن".



شددت ميغان على أهمية المشاركة بالتصويت





ومع اقتراب موعد الإنتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 المقررة بنوفمبر 2020 المقبل،شددت ميغان على أهمية المشاركة بالتصويت على نطاق واسع في أرجاء الولايات المتحدة،وقالت: "إن الناس يتوقون إلى التغيير"،وتصريحها يشير إلى عزم ميغان ماركل على التصويت بانتخابات الرئاسة الأمريكية الوشيكة.

يشار إلى أن المقابلة مسجلة مسبقاً،ولم تكن على الهواء مباشرةً.

يُعد ظهور ميغان العلني حسب وسائل إعلام مختلفة،هو الأول من نوعه بعدما بلغت الدوقة الـ 39 من عمرها في الرابع من أغسطس- آب الجاري، حيث ظهرت بكامل أناقتها المعهودة بشعر منسدل.

وتعيش ميغان ماركل بحرية وطلاقة في بلدها الولايات المتحدة ،بعد تحررها من البروتوكولات والقيود الملكية إثر تنحيها وزوجها الأمير هاري عن مهامهما الملكية في نهاية شهر آذار- مارس 2020 الماضي.

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