كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد مقاضاة شاكوش.. مصير سيئ بانتظار مطربي المهرجانات الشعبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدر قرار من مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إقامة دعوى قضائية ضد حسن شاكوش لمزاولته المهنة بدون تصريح وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل بنقابة المهن الموسيقية، كما صدر المجلس قرار بإحالة المطرب أحمد سعد إلى التحقيق لطرحه أغنية مع "شاكوش" غير المصرح له بالعمل من النقابة.

واستطاعت المهرجانات الشعبية أن تفرض نفسها على آذان الجمهور، بأصوات مغنين وألحان راقصة وكلمات لا تخلو من الحديث عن القدر والدعوة للجوء إلى الله لفك الكرب، وبأسلوب يعتمد على اللهجة العامية ومصطلحات أقرب إلى الشارع مليئة بالعفوية، والحديث عن تناول المخدرات الأكثر انتشارا بين الطبقات الكادحة.

ووصلت تلك المهرجانات إلى الطبقات الأعلى اجتماعيا وثقافيا لتحقق انتشارا كبيرا وشهرة لمقدميها لم تكن فى الحسبان، لتُزيح نجوم الغناء الشعبى من أماكنهم وتسيطر على نسب الاستماع والمشاهدة على «يوتيوب».

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وبعد قرار نقابة المهن الموسيقية، فماذا سيكون مصير مطربى المهرجانات الشعبية الذي ذاع صيتهم وتعود الجمهور على الاستماع إليهم، وهنا سيكون النقاش بين مؤيد ومعارض.