أصالة تنشر صورة لابنيها من آخر أزواجها.. وتعلق: لولاهما لكان لقلبي حديث آخر

رنا صلاح الدين - بعد الحديث مؤخرا عن قصة حب يعيشها المخرج طارق العريان من عارضة أزياء أرمينية سورية تعيش في مصر تدعى "نيكول سعفان"، نشرت طليقته الفنانة السورية أصالة صورة لابنيهما "آدم وعلي".

الفنانة السورية أرفقت الصورة، التي نشرتها، على حسابها بموقع "انستجرام"، بتعليق قالت فيه: "صباحي منذ أنّ تشرّفت دنياي بحضورهما أصبح له طعم أجمل.. رجوتهما منّ ربّي فأكرمني وقال كُنّ فكانّ".

وتابعت: "رجالاً صغار أزرع فيهما كلّ ماتعلّمت منّ والدي حُبّاً واهتماماً ورعاية لا تتعب ولا تيئس.. بلّ بالعكس فالحبّ متعة لمُعطيه كلّما زاد كبُر فينا فخر هذا الشّعور".

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واختتمت كلامها، بقولها: "أنا خُلقت أُمّاً ولستُ والدة.. ويكفيني اليوم سعادة بأنّ أهتمّ بعالمي هذا الّذي حلمت فيه منذ طفولتي .. فقد أعطاني الله أكثر ممّا أرجو.. الحمد لله على نعمة لولاها كان لقلبي حديث آخر .. #أصاله".

يُذكر أن أصالة اعلنت يناير الماضي انفصالها رسمياً عن المخرج والمنتج طارق العريان، وذلك بعد زواج استمر لـ14 عاماً، وأثمر عن توأم هما«آدم وعلي»، وقد اثيرت شائعات قوية عن أسباب الانفصال، أبرزها، خيانة العريان للنجمة السورية، حيث صدم الخبر فانز أصالة وأصدقائها داخل الوسط الفني، نظراً لحالة العشق الكبيرة التي كانت تعيشها الفنانة السورية مع زوجها، ودائماً ما كانت تتحدث عنها في كافة لقاءاتها.