رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية هنا شيحة أنها لم تعد تنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعن سبب ذلك، قالت إنها لا تحب أو تكره مواقع التواصل الاجتماعي بشكل قاطع، لكنها تعتبرها سلاح ذو حدين، حيث من الممكن أن يستخدمها الشخص في متابعة الأخبار وطرح الآراء، لكن في الوقت نفسه قد تؤدي لتدخل المتابعين في الحياة الشخصية للفنان بشكل مزعج.
وتابعت، خلال استضافتها في برنامج "سهرانين" تقديم الفنان أمير كرارة، أن هناك سبب آخر وهو الحسد، وأوضحت قائلة: "في كمان سبب مهم.. الحسد أو العين دي أنا مؤمنة بيها بشكل عنيف، لو نزلت صورة حلوة ليك أو مع جوزك أو أولادك بعد يوم تتخانقوا فجأة ونكتشف بعدين إن مكنش فيه مشكلة أصلا".
كما تحدثت هنا خلال الحلقة، عن إصرار والدتها في طفولتها على أن تجعلها تنام مبكرا هي وشقيقاتها، حيث كانت تمنعهن من السهر بعد الساعة الثامنة مساء، لافتة إلى أن الأمر اختلف كثيرا بعدما كبرت، حيث أصبحت تحب السهر بشدة، ولكن مؤخرا تغير الأمر نتيجة استيقاظها من السادسة صباحا، وهو ما يجعلها تنام في العاشرة مساء.
كانت هذه تفاصيل خبر هنا شيحة: توقفت عن نشر صوري على مواقع التواصل خوفا من الحسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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