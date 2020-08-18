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رنا صلاح الدين - نشرت الفنانة المصرية ميريهان حسين مجموعة صور حديثة لها، خلال قضائها أجازتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية.
جمهور الفنانة المصرية لاحظوا تغير ملامحها، ووجه لها بعضهم اتهاما بإجراء عمليات تجميل في وجهها.
ميريهان نفت أن تكون قد خضعت لأي عملية تجميل،لافتة إلى أنها فقط استخدمت "فلتر" بهاتفها المحمول.
الفنانة المصرية كتبت في تعليق لها: "معملتش عمليات تجميل والمصحف، فلتر عادي زي كل الناس".
ميريهان حسين
يُذكر أن ميريهان حسين تغيبت عن المشاركة في دراما رمضان 2020، في الوقت الذي عُرض لها مؤخرا مسلسل مسلسل «ختم النمر»، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، عفاف شعيب، ميريهان حسين، إسلام جمال، حنان سليمان، تامر شلتوت، وفاء سالم، تميم عبده، أمير صلاح الدين، قصة وإخراج أحمد سمير فرج، وتأليف السيناريست محمد عبدالمعطي، وقد حقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه عبر شاشة ON E الفضائية المصرية.
من ناحية أخرى، تحرص ميريهان حسين على التواصل مع محبيها عبر مقاطع فيديو طريفة، تستعرض فيها مهاراة التقليد، حيث نجحت في تقمص الكثير من النجمات، مثل أنغام، إليسا، مايا دياب، أصالة، سميرة سعيد، وغيرهن.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما أثارت جدلا بآخر جلسة تصوير.. ميريهان حسين تنفي خضوعها لعمليات تجميل.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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