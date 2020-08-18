توكيل عام من أسما شريف منير لرجال مصر للقيام بهذا الأمر

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رنا صلاح الدين - وجهت الإعلامية المصرية أسما شريف منير طلب لكل رجال مصر، بحماية النساء من أي معتدي عليهن، لافتة إلى أن ذلك بمثابة "توكيل عام" للرجال.
أسما كتبت، على حسابها الخاص بموقع "الفيس بوك": "طلب وتوكيل عام لكل رجالة مصر، أنت حمايتي، خليكوا ضهرنا ابقوا سندنا، دافعوا عننا، جيبوا لنا حقنا، شرفنا هو عرضكم، إحنا كلنا أهل، ربنا وصاكم علينا، متأذنيش، احميني".
وأضافت: "طول عمرنا كمصريين معروف إن رجالتنا دمها حامي وولاد أصول وجدعان، خلي العالم يعرف إن دينا هو السلام هو التسامح وإن الرجالة المصرية مفيش أقوى منها في الأخلاق والنخوة والتدين".
اسما شريف منير
وتابعت: "متبقاش مسلم في البطاقة خليك مسلم في افعالك، متخليناش نخاف منكم خليكوا رجالة نحترمها ونتسند عليها، أنتوا دلوقتي إخواتي وضهري وقوتي، وبطلب منكم إنكم تدافعوا عن أي ست وعني".
واستطردت: "أي حد يتعرض لي بأي كلمة أو فعل مش مسموح بيه في ديننا أو أنت مترضاهوش علي أختك أو أمك.. ادينا وعد قدام الناس وربنا وقول قبلت التوكيل".
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