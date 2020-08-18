شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم تتألق فى أحدث جلسة تصوير على البلاج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة نيللي كريم إلى جلسة تصوير جديدة على البلاج خلال قضائها العطلة الصيفية على أحد الشواطئ، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد عبر خاصية الاستوري، يكشف كواليس جلسة التصوير على البلاج.



نيللي كريم تتألق في أحدث جلسة تصوير على البلاج (1)

يأتي ذلك بعدما نشرت نيللي كريم على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا لها مع الفنان آسر ياسين، مؤخرا، حيث قالت الفنانة نيللى كريم: "قابلت آسر ياسين بالصدفة والتقطنا صورة ووضعتها على حسابى وكتبت عليها نلتقى قريبا، وقريبا لا يعنى هذا العام، نحن نفكر في جزء ثان من مسلسل بـ100 وش، ولكن الموضوع سيأخذ وقتا كبيرا، ولن يكون في رمضان القادم، من الممكن رمضان بعد المقبل".



نيللي كريم تتألق في أحدث جلسة تصوير على البلاج (2)

وأضافت نيللى كريم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى ببرنامج مساء دى إم سى: "الموضوع يستغرق وقتا كبيرا لأن الكتابة ستأخذ الكثير من الوقت، والعمل كان ناجحا، ونريد أن نقدم عملا بنفس الجودة، الفكرة موجودة ولكن نريد أن نقوم بعمل جيد ينجح مثل الجزء الأول، والأستاذة كاملة كمان عاوزة تريح وهذا حقها".



نيللي كريم تتألق في أحدث جلسة تصوير على البلاج (3)

وتابعت: "كنا نصور وقت كورونا والموضوع كان صعبا والحالات كانت عالية وكنا نتخذ الإجراءات الاحترازية، ولكن كانت هناك حالة رعب والحمد لله الأمور مرت على خير، كنا نريد أن نقوم بعمل خفيف ولم نكن نفكر في الكوميديا، و100 وش كوميديا خفيفة ناعمة لا يوجد بها إسفاف، وكل شخصية في العصابة لم أتخيل أن يقوم أحد بدورها، وكاملة دائما تفاجئنا بشخصيات جديدة، مؤكدة أنها لم تتزوج بعد ولكن تمت خطبتها".

وكانت النجمة نيللي كريم شاركت متابعيها بعدة صور مع آسر ياسين من خلال إجازتهما الصيفية بعدما تألقا خلال دراما رمضان مؤخرًا عبر بطولتهما لمسلسل "بـ100 وش" الذى حقق نجاحًا كبيرًا، وهو العمل التي ألمحت نيللي كريم خلال تعليقها على الصور إلى وجود جزء ثانٍ منه حيث شوقت متابعيها له بشكل كبير حين كتبت أنها لا تطيق انتظار الجزء الثاني من المسلسل.

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نيللي كريم تتألق في أحدث جلسة تصوير على البلاج (4)



نيللي كريم تتألق في أحدث جلسة تصوير على البلاج (5)



نيللي كريم تتألق في أحدث جلسة تصوير على البلاج (6)



نيللي كريم تتألق في أحدث جلسة تصوير على البلاج (7)



نيللي كريم تتألق في أحدث جلسة تصوير على البلاج (8)