شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد عن قرار التحقيق معه بـ"الموسيقيين": الأغنية اتعملت قبل إيقاف شاكوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد سعد، إن سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية صديقه وتربطه علاقة قوية به، مشيرا إلى أن الفنان هاني شاكر جعل النقابة موجودة في حياة كل فنان، وأن الأغنية التي شارك فيها حسن شاكوش منذ عامين قبل إيقاف حسن شاكوش عن الغناء من قبل نقابة المهن الموسيقية، لذلك فإن الغناء معه قانوني وفقا لقانون النقابة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc: "أنا ضد الإسفاف والمهرجانات، إحنا أتربينا على الفن والمزيكا والطرب، والناس بتحب نوع مزيكا معين بتعبر عنهم، وعشان كده قررت أعمل حاجة تكون مختلفة، واللي بيتقال في حقي مش هو الصح ولا الحقيقة".

وقال: "الاتفاق بيني وبين شركة الإنتاج على طرح الأغنية، ومتخطيناش أي حد ومشينا عالقانون، وكلمنا الأستاذ هاني شاكر وقولناله أن الأغنية دي معمولة من فترة، وهو قال إنهم بيحاولوا يعملوا شعبة لمطربي المهرجانات داخل النقابة".

وكان قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية في اجتماعه إقامة دعوى قضائية ضد حسن شاكوش لمزاولته المهنة بدون تصريح وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل بنقابة المهن الموسيقية، كما قرر المجلس إحالة المطرب أحمد سعد إلى التحقيق لطرحه أغنية 100 حساب مع "شاكوش" غير المصرح له بالعمل من النقابة.

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كما قرر المجلس مخاطبة كل شركات الإنتاج الفني المرئي والمسموع بضرورة عدم التعامل مع غير المصرح لهم بمزاولة المهنة وستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى جهة تخالف ذلك خرقا لقواعد القانون والنظام العام.

أغنية "100 حساب" من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وتم الانتهاء منذ فترة من تسجيل الأغنية فى أحد الاستوديوهات.

وطرح كل من حسن شاكوش وعمر كمال مؤخرا مهرجان جديد بعنوان "شوكلاتة سايحة جوة كيك"، على موقع "يوتيوب" وحقق الكليب بعد طرحه فى أقل من 24 ساعة مليون مشاهدة، وتعد هذه الأغنية التعاون الثانى بينهما بعد أغنيتهما "بنت الجيران".